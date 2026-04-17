Delivery Hero Aktie
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
|Index-Bewegung
|
17.04.2026 09:29:15
MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start in Rot
Um 09:11 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0,01 Prozent auf 30 934,75 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 368,205 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,075 Prozent auf 30 915,06 Punkte an der Kurstafel, nach 30 938,35 Punkten am Vortag.
Bei 30 981,67 Einheiten erreichte der MDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 30 906,23 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn stieg der MDAX bereits um 2,75 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.03.2026, lag der MDAX bei 29 481,75 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 899,26 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2025, wurde der MDAX mit 27 148,42 Punkten gehandelt.
Seit Jahresanfang 2026 fiel der Index bereits um 0,145 Prozent. Der MDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32 383,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Zählern erreicht.
Tops und Flops im MDAX aktuell
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Delivery Hero (+ 3,08 Prozent auf 20,76 EUR), AIXTRON SE (+ 1,98 Prozent auf 41,72 EUR), United Internet (+ 1,27 Prozent auf 28,76 EUR), Nemetschek SE (+ 1,11 Prozent auf 63,75 EUR) und CTS Eventim (+ 1,03 Prozent auf 58,70 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Aurubis (-2,88 Prozent auf 182,40 EUR), Knorr-Bremse (-1,57 Prozent auf 100,30 EUR), HOCHTIEF (-1,32 Prozent auf 447,60 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-0,98 Prozent auf 48,46 EUR) und Nordex (-0,95 Prozent auf 45,70 EUR).
Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 492 277 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist im MDAX mit 37,734 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Im MDAX hat die TUI-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|AIXTRON SE
|44,33
|8,76%
|Aurubis
|188,70
|1,23%
|CTS Eventim
|59,65
|2,84%
|Delivery Hero
|21,11
|5,79%
|freenet AG
|27,52
|0,29%
|HOCHTIEF AG
|460,80
|1,99%
|Knorr-Bremse
|105,20
|3,14%
|Nemetschek SE
|68,85
|9,37%
|Nordex AG
|45,08
|-1,10%
|Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|42,90
|2,39%
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|49,86
|1,34%
|Schaeffler AG
|8,58
|5,67%
|TUI AG
|7,50
|4,05%
|United Internet AG
|28,48
|1,57%
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
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