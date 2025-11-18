RENK Aktie

RENK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: RENK73 / ISIN: DE000RENK730

Kapitalmarkttag 18.11.2025 10:10:00

Rheinmetall-Aktie im Plus - Margen- und Umsatzziele sorgen für Auftrieb - aber nicht bei RENK und HENSOLDT

Rheinmetall will in den kommenden Jahren das operative Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz steigern.

Der DAX-Konzern Rheinmetall verspricht den Investoren während des Kapitalmarkttages eine operative Rendite von mehr als 20 Prozent im Jahr 2030. Der Umsatz soll in fünf Jahren bei rund 50 Milliarden Euro liegen. Vergangenes erzielte der Rüstungskonzern einen Umsatz von 9,8 Milliarden Euro, die Marge lag bei 15,2 Prozent.

In der Prognose für 2030 seien mögliche Übernahmen enthalten, so der Düsseldorfer Konzern. Mögliche Aufträge in den USA seien allerdings nicht berücksichtigt.

Die Rheinmetall-Aktie legt auf XETRA deutlich zu und verzeichnet zeitweise ein Plus von 1,60 Prozent auf 1.750,50 Euro. Daneben geht es für Aktie von RENK um 0,62 Prozent auf 62,99 Euro abwärts, HENSOLDT-Titel verlieren 0,24 Prozent auf 82,75 Euro.

