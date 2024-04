MDAX-Papier Jungheinrich-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Jungheinrich-Investment von vor 3 Jahren verloren

Heute vor 3 Jahren fand via Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem Jungheinrich-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 41,82 EUR. Bei einem Jungheinrich-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 2,391 Jungheinrich-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Jungheinrich-Aktien wären am 02.04.2024 84,03 EUR wert, da der Schlussstand 35,14 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 15,97 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Jungheinrich belief sich jüngst auf 3,50 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at