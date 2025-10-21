AUTO1 Aktie
WKN DE: A2LQ88 / ISIN: DE000A2LQ884
|XETRA-Handel im Blick
|
21.10.2025 09:29:13
Optimismus in Frankfurt: MDAX-Börsianer greifen zum Start zu
Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,17 Prozent stärker bei 30 260,01 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 342,996 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,093 Prozent auf 30 237,42 Punkte an der Kurstafel, nach 30 209,22 Punkten am Vortag.
Bei 30 233,05 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 30 298,27 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30 195,88 Punkten auf. Der MDAX lag noch vor drei Monaten, am 21.07.2025, bei 31 339,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 21.10.2024, lag der MDAX noch bei 27 152,77 Punkten.
Der Index stieg seit Jahresbeginn 2025 bereits um 17,66 Prozent zu. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 31 754,30 Punkten. Bei 23 135,20 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell Jungheinrich (+ 2,64 Prozent auf 31,06 EUR), Talanx (+ 1,87 Prozent auf 108,90 EUR), AUTO1 (+ 1,21 Prozent auf 30,02 EUR), RENK (+ 1,02 Prozent auf 67,63 EUR) und HENSOLDT (+ 0,97 Prozent auf 98,95 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen thyssenkrupp (-0,99 Prozent auf 9,62 EUR), LANXESS (-0,94 Prozent auf 21,12 EUR), IONOS (-0,88 Prozent auf 33,90 EUR), TeamViewer (-0,76 Prozent auf 8,45 EUR) und TUI (-0,75 Prozent auf 7,40 EUR) unter Druck.
Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das größte Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die thyssenkrupp-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 746 737 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 38,658 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel
In diesem Jahr weist die TUI-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die RTL-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,20 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
