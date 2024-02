MDAX-Papier LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in LEG Immobilien von vor 3 Jahren angefallen

Bei einem frühen LEG Immobilien-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Die LEG Immobilien-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die LEG Immobilien-Aktie bei 114,76 EUR. Wer vor 3 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investiert hat, hat nun 87,135 Anteile im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 6 610,07 EUR, da sich der Wert eines LEG Immobilien-Papiers am 30.01.2024 auf 75,86 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 33,90 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte LEG Immobilien einen Börsenwert von 5,65 Mrd. Euro. Das LEG Immobilien-IPO fand am 01.02.2013 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der LEG Immobilien-Anteilsschein bei 44,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at