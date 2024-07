MDAX-Papier Lufthansa-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lufthansa-Investment von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Lufthansa-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Lufthansa-Aktie an diesem Tag 10,86 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 92,123 Lufthansa-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 24.07.2024 524,92 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 5,70 EUR belief. Das entspricht einer Abnahme von 47,51 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 6,81 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at