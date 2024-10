MDAX-Papier SCHOTT Pharma-Aktie: So viel Verlust hätte ein SCHOTT Pharma-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die SCHOTT Pharma-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades SCHOTT Pharma-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das SCHOTT Pharma-Papier an diesem Tag 34,94 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 286,205 SCHOTT Pharma-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 29,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 8 299,94 EUR wert. Das entspricht einer Einbuße um 17,00 Prozent.

SCHOTT Pharma wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,46 Mrd. Euro gelistet. Am 28.09.2023 fand der erste Handelstag der SCHOTT Pharma-Aktie an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie bei 30,00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at