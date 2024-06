MDAX-Titel K+S-Aktie: So viel Verlust hätte ein K+S-Investment von vor einem Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die K+S-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurde die K+S-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die K+S-Aktie 15,45 EUR wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die K+S-Aktie investierten, hätten nun 6,472 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen K+S-Anteile wären am 10.06.2024 84,72 EUR wert, da der Schlussstand 13,09 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 15,28 Prozent verringert.

Der Marktwert von K+S betrug jüngst 2,35 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at