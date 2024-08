MDAX-Titel LEG Immobilien-Aktie: So viel hätten Anleger an einem LEG Immobilien-Investment von vor 3 Jahren verloren

Bei einem frühen LEG Immobilien-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit LEG Immobilien-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 138,50 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in das LEG Immobilien-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,722 LEG Immobilien-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 13.08.2024 auf 83,94 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 60,61 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 39,39 Prozent gleich.

Der LEG Immobilien-Wert an der Börse wurde auf 6,22 Mrd. Euro beziffert. Am 01.02.2013 fand der erste Handelstag des LEG Immobilien-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des LEG Immobilien-Papiers bei 44,50 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at