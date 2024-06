MDAX-Titel Ströer SE-Aktie: Diese Dividende erhalten Ströer SE-Anteilseigner

Für das Jahr 2023 wurde im Zuge der Hauptversammlung von MDAX-Wert Ströer SE am 11.06.2024 eine Dividende in Höhe von 1,85 EUR beschlossen. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich damit keine Veränderung ergeben. 111,57 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. So reduzierte sich die Ströer SE- Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 18,60 Prozent.

Ausschüttungsrendite im Fokus

Zum XETRA-Schluss ging der Ströer SE-Titel am Tag der Hauptversammlung bei 64,40 EUR aus dem Handel. Die Ströer SE-Aktie wird am heutigen Mittwoch Ex-Dividende gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf den Aktienkurs auswirken. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der Ströer SE-Aktie 3,44 Prozent. Somit hat sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr vermindert, damals betrug sie noch 4,25 Prozent.

Reale Rendite vs. Kursentwicklung

Im Zeitraum von 5 Jahren hat der Ströer SE-Kurs via XETRA 3,21 Prozent an Wert gewonnen. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat mit 29,15 Prozent stärker zugenommen als der Ströer SE-Kurs.

Dividendenprognose von Ströer SE

Für 2024 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 2,17 EUR aus. Somit würde sich die Dividendenrendite laut FactSet-Schätzungen auf 3,35 Prozent absenken.

Schlüsseldaten der Ströer SE-Aktie

Die Dividenden-Aktie Ströer SE gehört dem MDAX an und ist an der Börse aktuell 3,644 Mrd. EUR wert. Ströer SE besitzt aktuell ein KGV von 32,26. Der Umsatz von Ströer SE betrug in 2023 1,914 Mrd. EUR. Der Gewinn je Aktie belief sich derweil auf 1,67 EUR.

Redaktion finanzen.at