MDAX-Titel Talanx-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Talanx von vor 5 Jahren verdient

Vor Jahren Talanx-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 5 Jahren wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 39,58 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Talanx-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 252,653 Talanx-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.09.2024 gerechnet (75,75 EUR), wäre das Investment nun 19 138,45 EUR wert. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 19 138,45 EUR entspricht einer Performance von +91,38 Prozent.

Alle Talanx-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 19,37 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der Talanx-Aktie fand am 02.10.2012 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Talanx-Aktie auf 19,05 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at