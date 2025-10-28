Fielmann Aktie
MDAX-Wert Fielmann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fielmann von vor 3 Jahren verdient
Fielmann-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 32,08 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Fielmann-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31,172 Fielmann-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 27.10.2025 1 525,87 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 48,95 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 52,59 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Fielmann betrug jüngst 4,11 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
