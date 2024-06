MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: Diese Dividende erhalten Gerresheimer-Anteilseigner

Im Rahmen der Hauptversammlung von MDAX-Wert Gerresheimer am 05.06.2024 wurde eine Dividende für das Jahr 2023 in Höhe von 1,25 EUR je Aktie vereinbart. Die Dividende wurde somit gemäß der Dividendenhistorie nicht nach oben oder unten angepasst. 45,30 Mio. EUR werden somit insgesamt an Anleger ausgeschüttet. Die Gesamtausschüttung zog damit im Vergleich zum Vorjahr um 15,41 Prozent an.

Gerresheimer-Dividendenrendite

Am Tag der Hauptversammlung ging die Gerresheimer-Aktie via XETRA bei einem Wert von 107,10 EUR aus dem Geschäft. Heute wird der Gerresheimer-Titel Ex-Dividende gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann den Aktienkurs optisch negativ beeinflussen. Kurze Zeit später erfolgt die Dividendenauszahlung an die Investoren. Die Dividendenrendite für 2023 beträgt 1,44 Prozent. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 1,78 Prozent.

Aktienkurs vs. reale Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Kurs von Gerresheimer via XETRA 16,48 Prozent hinzugewonnen. Wird die Rendite inklusive der Dividende betrachtet, fand in dem Zeitraum eine Steigerung von 21,65 Prozent statt.

Gerresheimer- Dividendenprognose

Für 2024 sehen Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 1,33 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1,23 Prozent fallen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Aktie Gerresheimer

Die Börsenbewertung des MDAX-Unternehmens Gerresheimer beträgt aktuell 3,685 Mrd. EUR. Gerresheimer verfügt aktuell über ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24,93. 2023 setzte Gerresheimer 1,990 Mrd. EUR um und erwirtschaftete ein EPS von 3,48 EUR.

