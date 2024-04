MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel hätte eine Investition in KION GROUP von vor 3 Jahren gekostet

Am 02.04.2021 wurde das KION GROUP-Papier an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das KION GROUP-Papier 85,28 EUR wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 11,726 KION GROUP-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 572,00 EUR, da sich der Wert eines KION GROUP-Anteils am 28.03.2024 auf 48,78 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 42,80 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete KION GROUP eine Marktkapitalisierung von 6,40 Mrd. Euro. Das KION GROUP-Papier wurde am 28.06.2013 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines KION GROUP-Anteils bei 24,19 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at