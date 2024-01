MDAX-Wert KION GROUP-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in KION GROUP von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in KION GROUP-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die KION GROUP-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 44,83 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die KION GROUP-Aktie investierten, hätten nun 223,065 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.01.2024 auf 38,21 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 8 523,31 EUR wert. Damit wäre die Investition 14,77 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für KION GROUP eine Börsenbewertung in Höhe von 5,07 Mrd. Euro. KION GROUP-Papiere wurden am 28.06.2013 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt der KION GROUP-Aktie wurde der Erstkurs mit 24,19 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at