MDAX-Wert LEG Immobilien-Aktie: So viel Verlust hätte ein LEG Immobilien-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren LEG Immobilien-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der LEG Immobilien-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die LEG Immobilien-Anteile bei 91,29 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die LEG Immobilien-Aktie investierten, hätten nun 109,536 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Anteile wären am 12.12.2023 7 950,10 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 72,58 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 20,50 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für LEG Immobilien eine Börsenbewertung in Höhe von 5,40 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der LEG Immobilien-Anteile an der Börse XETRA war der 01.02.2013. Zum Börsendebüt des LEG Immobilien-Papiers wurde der Erstkurs mit 44,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at