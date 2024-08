MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Talanx von vor 10 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in Talanx-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Talanx-Aktie via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Talanx-Anteile bei 26,08 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,344 Talanx-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 605,44 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 01.08.2024 auf 67,95 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 2 605,44 EUR, was einer positiven Performance von 160,54 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Talanx belief sich zuletzt auf 18,14 Mrd. Euro. Talanx-Papiere wurden am 02.10.2012 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs eines Talanx-Anteils lag damals bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at