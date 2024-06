MDAX-Wert Talanx-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Talanx-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Talanx-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Talanx-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Talanx-Aktie an diesem Tag bei 35,56 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Talanx-Aktie investiert hat, hat nun 28,121 Anteile im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2 048,65 EUR, da sich der Wert eines Talanx-Papiers am 30.05.2024 auf 72,85 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 104,87 Prozent.

Alle Talanx-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18,81 Mrd. Euro. Das Talanx-Papier wurde am 02.10.2012 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Den ersten Handelstag begann der Talanx-Anteilsschein bei 19,05 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at