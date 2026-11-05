MDU Resources Group Aktie
WKN: 858925 / ISIN: US5526901096
|
05.11.2026 14:45:51
MDU Resources Reports Drop In Q3 Bottom Line
(RTTNews) - MDU Resources (MDU) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $14.0 million, or $0.07 per share. This compares with $18.4 million, or $0.09 per share, last year.
Excluding items, MDU Resources reported adjusted earnings of $16.6 million or $0.08 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 10.4% to $347.8 million from $315.1 million last year.
MDU Resources earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $14.0 Mln. vs. $18.4 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.09 last year. -Revenue: $347.8 Mln vs. $315.1 Mln last year.
-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.93 To $ 1.00
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu MDU Resources Group Inc.
|
04.11.26
|Ausblick: MDU Resources Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
21.10.26
|Erste Schätzungen: MDU Resources Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Ausblick: MDU Resources Group stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.07.26
|Erste Schätzungen: MDU Resources Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu MDU Resources Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|MDU Resources Group Inc.
|18,63
|0,54%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBaisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.