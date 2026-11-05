MDU Resources Reports Drop In Q3 Bottom Line

(RTTNews) - MDU Resources (MDU) reported earnings for third quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $14.0 million, or $0.07 per share. This compares with $18.4 million, or $0.09 per share, last year.

Excluding items, MDU Resources reported adjusted earnings of $16.6 million or $0.08 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 10.4% to $347.8 million from $315.1 million last year.

MDU Resources earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $14.0 Mln. vs. $18.4 Mln. last year. -EPS: $0.07 vs. $0.09 last year. -Revenue: $347.8 Mln vs. $315.1 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 0.93 To $ 1.00