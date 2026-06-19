Private Equity Aktie
WKN: 906781 / ISIN: CH0006089921
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19.06.2026 14:01:23
Medallia’s collapse turns private credit into a private equity problem
Private lenders that once fancied themselves as ‘coupon clippers’ had better be prepared to run companies as equity ownersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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