Medios Aktie
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
|
06.03.2026 08:34:04
Medios CFO Falk Neukirch To Step Down When Term Expires
(RTTNews) - Medios AG (ILM1.DE, MEDOF), a German specialty pharmaceutical company, on Friday said Chief Financial Officer Falk Neukirch will step down when his current term expires on April 30 at his own request.
The company said the decision comes after the repositioning and international expansion of the company and will allow it to realign its leadership structure under Chief Executive Officer Thomas Meier.
Neukirch has served as CFO since October 2021, with his term extended in May 2023 through April 2026.
Neukirch will remain available to the company in an advisory capacity during the transition period.
On Thursday, Medios AG closed trading at EUR 16.02, 0.99% lesser on the XETRA.
Analysen zu Medios AG
|23.01.26
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11.11.25
|Medios Buy
|Warburg Research
|03.11.25
|Medios Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Es ist ein Fehler aufgetreten!
