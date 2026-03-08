08.03.2026 20:17:39

Mehr als halbe Million Vertriebene im Libanon

BEIRUT (dpa-AFX) - Im Libanon sind seit Ausbruch der jüngsten Kämpfe mit Israel vor einer Woche mehr als eine halbe Million Menschen als Binnenflüchtlinge registriert worden. Das erklärte Sozialministerin Hanin Sajid bei einer Pressekonferenz.

Bislang hätten sich 517.000 Menschen auf einer mit dem Ministerium verbundenen Plattform registriert, um Unterstützung zu erhalten. Mehr als 117.000 davon befänden sich in staatlichen Notunterkünften, hieß es weiter.

Israel: Fünf Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden getötet

Die israelische Armee teilte mit, sie habe fünf ranghohe Kommandeure der iranischen Al-Kuds-Brigaden bei einem Angriff auf ein Hotel in Beirut getötet. Die Al-Kuds-Brigaden sind die Auslandsabteilung der iranischen Revolutionsgarden und unterstützen die schiitische Hisbollah-Miliz seit Jahrzehnten. Der Angriff sei von der israelischen Armee ausgeführt worden.

Insgesamt habe es im Libanon in den vergangenen 24 Stunden mehr als Hundert Angriffe gegeben. Ziele seien Waffenlager und Kommandozentralen gewesen.

Als Reaktion auf die Tötung des iranischen obersten Führers Ajatollah Ali Chamenei hatte die Hisbollah vor einer Woche Raketen auf Israel abgefeuert. Seitdem greift das israelische Militär wieder im größeren Umfang im Libanon an. Nach Angaben des libanesischen Gesundheitsministeriums wurden durch die israelischen Angriffe bisher fast 400 Menschen getötet und mehr als 1.100 weitere verletzt./ro/DP/mis

