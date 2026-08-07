Meiji: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Meiji gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 56,33 JPY. Im letzten Jahr hatte Meiji einen Gewinn von 37,27 JPY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 289,40 Milliarden JPY – ein Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Meiji 273,57 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at