Mercedes-Benz-Aktie: US-Justiz stoppt Ermittlungen in Zusammenhang mit Dieselemissionen

Wie Mercedes-Benz am Samstag weiter mitteilte, wird das Ministerium auch "keine Anklage gegen Mercedes-Benz erheben".

Damit hat der Autohersteller nach acht Jahren einen Erfolg erzielt. Das U.S. Department of Justice (DOJ) hatte Mitte April 2016 den Vorgänger Daimler AG aufgefordert, den Zertifizierungs- und Zulassungsprozess in Bezug auf Abgasemissionen in den USA im Wege einer internen Untersuchung in Abstimmung mit dem DOJ zu überprüfen. Daimler hatte damals dem DOJ vollumfängliche Kooperation zugesagt.

"Mit der Entscheidung des DOJ machen wir einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Rechtssicherheit in Zusammenhang mit verschiedenen Diesel-Verfahren", sagte Renata Jungo Brüngger, Mercedes-Benz Vorständin für Integrität, Governance & Nachhaltigkeit. Der Konzern habe dem Verfahren von Anfang an sehr hohe Priorität eingeräumt, "vollumfänglich mit dem US-Justizministerium kooperiert und den Sachverhalt mit sehr hohem Aufwand transparent gemacht".

Zuvor hatte das Handelsblatt vom Einstellen der strafrechtlichen Ermittlungen gegen Mercedes-Benz durch das US-DOJ berichtet.

FRANKFURT (Dow Jones)