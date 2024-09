Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 125 auf 105 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer stehe unter Druck, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Gewinnwarnung angesichts schwächerer Nachfrage aus China.

Aktienbewertung im Detail: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 10:27 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 54,71 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 91,92 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. 662 433 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2024 ein Minus von 5,2 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 präsentieren.

