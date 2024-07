Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie erhält von RBC Capital Markets Bewertung: Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Outperform" belassen. Die Ergebnisse des Autobauers seien wie prognostiziert ausgefallen, schrieb Analyst Tom Narayan am Freitag in seiner ersten Reaktion. Auch die reduzierte Zielmarge für die Autosparte im laufenden Jahr dürfte nicht überrascht haben.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Das Papier von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:32 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 62,57 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 43,84 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 454 728 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Das Papier kletterte auf Jahressicht 2024 um 8,4 Prozent nach oben. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.07.2024 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2024 / 02:23 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.07.2024 / 02:23 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.