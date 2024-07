Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: UBS AG vergibt Bewertung

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. "Keine Neuigkeiten sind gute Neuigkeiten", schrieb Analyst Patrick Hummel am Freitagmorgen nach dem Quartalsbericht. Die Resultate der Stuttgarter hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:17 Uhr um 1,6 Prozent auf 61,97 EUR ab. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 37,16 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 367 232 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Seit Jahresanfang 2024 stieg die Aktie um 7,4 Prozent. Die Ergebnisse für Q2 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 26.07.2024 vorlegen.

