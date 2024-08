Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Buy-Bewertung für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie von UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Der schleppende Absatz von E-Fahrzeugen mache es für die Fahrzeughersteller schwieriger, die CO2-Vorgaben zu erreichen, schrieb Analyst Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Der Modellzyklus sollte es dem schwäbischen Autobauer ermöglichen, die Anforderungen zu erfüllen, ohne dass es zu großem Margendruck kommt.

Im XETRA-Handel gewannen die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papiere um 11:32 Uhr 1,3 Prozent. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 34,71 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 291 964 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2024 ging es für die Aktie um 9,4 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 25.10.2024 vorlegen.

