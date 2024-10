Merck-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA hinsichtlich des Kapitalmarkttages des Konzerns auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die in diesem Zusammenhang ausgegebenen neuen Ziele seien vom Chemie- und Pharmakonzern bereits zuvor signalisiert worden, schrieb Analyst Matthew Weston in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie deckten sich weitgehend mit den Konsensschätzungen.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Das Papier von Merck legte um 12:18 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 5,7 Prozent auf 162,95 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 16,60 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 188 322 Merck-Aktien gekauft oder verkauft. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2024 um 14,7 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert.

