Merck-Analyse: UBS AG stuft Merck-Aktie mit Buy ein

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 186 Euro auf "Buy" belassen. Der Misserfolg von Xevinapent sei nach den guten Phase-II-Daten eine herbe Enttäuschung, schrieb Analyst Matthew Weston am Dienstag angesichts der eingestellten Phase-III-Studie. Nun hätten die Darmstädter im Pharmabereich keinen weit fortgeschrittenen Prüfkandidaten mehr in der Pipeline - und das beim wohl nahenden Patentablauf von Mavenclad voraussichtlich im Oktober 2026. 2025 dürfte sich das Aus für Xevinapant aber kurzfristig positiv auf die Pharma-Margen auswirken.

Aktieninformation im Fokus: Die Merck-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die Merck-Aktie wies um 09:32 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 9,5 Prozent auf 151,15 EUR abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 23,06 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 233 147 Merck-Aktien den Besitzer. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2024 um 6,4 Prozent. Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Merck Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2024 / 06:14 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2024 / 06:14 / GMT



