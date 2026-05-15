Merida Industry präsentierte Quartalsergebnisse

Merida Industry hat sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,09 TWD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,40 TWD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 5,26 Milliarden TWD, gegenüber 7,50 Milliarden TWD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 29,89 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at