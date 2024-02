Meta-Aktie mit kräftigem Gewinnen: Meta überzeugt bei Umsatz und Gewinn

Im vierten Geschäftsquartal 2023 verdiente Meta Platforms 5,33 US-Dollar je Aktie nach einem Vorjahresgewinn von 1,76 US-Dollar je Anteilsschein und Analystenschätzungen von 4,83 US-Dollar. Damit verdiente die Facebook-Mutter deutlich als erwartet.

Der Umsatz verbesserte sich von 32,17 Milliarden US-Dollar auf 40,11 Milliarden US-Dollar, hier hatten die Expertenschätzungen im Vorfeld bei 39,12 Milliarden US-Dollar gelegen. Die Umsatzzahlen lagen ebenfalls über den Erwartungen.

Das Werbegeschäft von Meta läuft weiter auf Hochtouren. Der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um ein Viertel auf 40,1 Milliarden Dollar (36,7 Mrd Euro), wie der Facebook-Konzern nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich sprang der Gewinn sogar von 4,65 Milliarden Dollar vor einem Jahr auf 14 Milliarden Dollar hoch. Meta will nun erstmals eine Quartalsdividende zahlen und setzte sie auf 50 Cent fest.

Zugleich gibt der Konzern weiterhin viel Geld für die Entwicklung virtueller Welten und der Geräte dafür aus. Der operative Verlust der entsprechenden Sparte Reality Labs stieg auf 4,65 Milliarden Dollar - von 4,3 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Der Umsatz des Bereichs legte derweil von 727 Millionen auf knapp 1,1 Milliarden Dollar zu.

Anleger hatten sich wiederholt besorgt gezeigt, dass Meta zu viel Geld für eine Technologie mit ungewissen Gewinnaussichten ausgebe. Die Zweifel wurden im vergangenen Jahr zeitweise stärker, als sich das Geschäft mit Online-Werbung insgesamt verlangsamte. Gründer und Chef Mark Zuckerberg bekräftigte jetzt abermals, dass Meta sowohl in Künstliche Intelligenz als auch in virtuelle Welten investieren könne. Er hatte den Konzernnamen von Facebook in Meta ändern lassen - in Anlehnung an die virtuelle Welt Metaverse.

Facebook hat jetzt 2,11 Milliarden täglich aktive Nutzer. Und jeden Tag greifen 3,19 Milliarden Nutzer auf mindestens eine App des Konzerns zurück. Zu Meta gehören auch Instagram und WhatsApp .

Threads, die Alternative des Facebooks-Konzerns Meta zu Elon Musks Twitter-Nachfolger X, kommt inzwischen auf 130 Millionen monatlich aktive Nutzer. Meta-Chef Mark Zuckerberg nannte die Zahl bei der Vorlage von Geschäftszahlen am Donnerstag. Damit gewann Threads binnen drei Monaten etwa 30 Millionen Nutzer hinzu. Im Dezember hatte Meta den Dienst nach monatelanger Verzögerung in der EU gestartet.

Zuckerberg hatte stets gesagt, dass er bei Threads Potenzial für mehr als eine Milliarde Nutzer sehe. Er betonte, dass die App jetzt mehr genutzt werde als beim zunächst kurzfristigen Schub zum Start im vergangenen Sommer.

Verglichen mit anderen Meta-Diensten ist Threads immer noch klein. Facebook kommt inzwischen auf 3,07 Milliarden monatlich aktive Nutzer. Jeden Monat greifen 3,98 Milliarden Nutzer auf mindestens eine App des Konzerns zu, dem unter anderem auch Instagram und WhatsApp gehören.

Threads ist an Metas Foto- und Video-Dienst Instagram angedockt und kann damit auf bereits bestehende Verbindungen zwischen hunderten Millionen Nutzern zurückgreifen.

JPMorgan hebt Ziel für Meta auf 535 Dollar - 'Overweight'

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta nach Zahlen für das vierte Quartal von 420 auf 535 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Ausblick auf ein beschleunigtes Umsatzwachstum im ersten Quartal und eine Quartalsdividende demonstrierten die insgesamt starke Entwicklung des Social-Media-Konzerns, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. Es sei nun klar geworden, dass Meta kurzfristig hervorragend vorankomme und umfangreich in wichtige langfristige Initiativen investiere. Mit der Quartalsausschüttung öffne sich Meta für einen weiteren Kreis möglicher Anleger.

Die Meta-Aktie zeigt sich am Freitag im Handel an der US-Börse NASDAQ sehr stark und legt zeitweise um 21,18 Prozent auf 478,38 US-Dollar zu.

