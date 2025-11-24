Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
24.11.2025 23:16:07
Meta Allegedly Profited by $16B From Scam Ads. US Senators Demand FTC, SEC Probe
The lawmakers say Meta's platforms may be implicated in "about a third of all US scams" and linked to more than $50 billion in consumer losses last year.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
