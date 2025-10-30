Meta Platforms Aktie

585,10EUR -12,30EUR -2,06%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

<
30.10.2025 11:11:17

Meta Platforms (ex Facebook) Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 840 auf 810 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswertung der Ergebnisse sei eine Herausforderung, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Er verwies dabei auf eine schwächere Prognose für das vierte Quartal, gesteigerte Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026 und ein KI-Produktportfolio, das sich in den Augen vieler Investoren erst noch beweisen müsse. Er hob zwar seine Schätzungen für den Umsatz, kürzte sie aber für den Gewinn je Aktie./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 810,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 751,67 		Abst. Kursziel*:
7,76%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 751,67 		Abst. Kursziel aktuell:
7,76%
Analyst Name::
Brad Erickson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Meta Platforms (ex Facebook) 588,30 -1,52%

