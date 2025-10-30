Meta Platforms Aktie
|585,10EUR
|-12,30EUR
|-2,06%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Meta nach Zahlen von 840 auf 810 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Auswertung der Ergebnisse sei eine Herausforderung, schrieb Brad Erickson am Donnerstag. Er verwies dabei auf eine schwächere Prognose für das vierte Quartal, gesteigerte Betriebs- und Investitionsausgaben für 2026 und ein KI-Produktportfolio, das sich in den Augen vieler Investoren erst noch beweisen müsse. Er hob zwar seine Schätzungen für den Umsatz, kürzte sie aber für den Gewinn je Aktie./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:55 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Outperform
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 810,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 751,67
|
Abst. Kursziel*:
7,76%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 751,67
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,76%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|12:29
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:11
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.07.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|588,30
|-1,52%
