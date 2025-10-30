Meta Platforms Aktie

588,30EUR -9,10EUR -1,52%
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

30.10.2025 12:29:56

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 950 auf 910 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Brent Thill attestierte den US-Tech-Riesen Meta, Microsoft und Alphabet am Donnerstag insgesamt solide Resultate mit Auftragsbeständen in "schwindelnder Höhe". Bei dem Socia-Media-Konzern Meta werde dies aber überschattet vom steigenden Investitionszyklus./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:52 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 910,00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 751,67 		Abst. Kursziel*:
21,06%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 751,67 		Abst. Kursziel aktuell:
21,06%
Analyst Name::
Brent Thill 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

