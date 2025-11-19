Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
19.11.2025 10:26:00
Instagram und WhatsApp: Meta darf soziale Netzwerke nach Kartellverfahren behalten
Meta hat mit der Übernahme von Instagram und WhatsApp kein illegales Monopol gebildet. Ein US-Bundesrichter wies die Kartellklage der Wettbewerbsbehörde ab.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|04.11.25
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|521,20
|2,62%
