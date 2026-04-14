Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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14.04.2026 05:15:00
Meta entwickelt KI-Version von Mark Zuckerberg
Einem Medienbericht zufolge arbeitet Meta-CEO Mark Zuckerberg an einem KI-Avatar, der ihn bei Meetings ersetzen und mit Mitarbeitenden interagieren soll. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
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10.04.26
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31.03.26
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