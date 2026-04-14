Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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14.04.2026 05:15:00

Meta entwickelt KI-Version von Mark Zuckerberg

Einem Medienbericht zufolge arbeitet Meta-CEO Mark Zuckerberg an einem KI-Avatar, der ihn bei Meetings ersetzen und mit Mitarbeitenden interagieren soll. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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