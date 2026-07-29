Meta-Aktie nach enttäuschender Prognose abgestraft

Der Techkonzern Meta hat im Rahmen der Berichtssaison seine Bücher geöffnet. So liefen die Geschäfte der Facebook-Mutter im zweiten Jahresviertel.

Der Facebook-Konzern Meta Platforms hat die Wall Street mit seinem Ausblick auf das laufende Quartal enttäuscht.

Die Aktie verlor am Mittwoch im nachbörslichen Handel an der NASDAQ zeitweise 5,50 Prozent auf 553,37 US-Dollar.

Umsatzprognose bleibt hinter den Erwartungen zurück

Meta stellte für das laufende Quartal einen Umsatz zwischen 61 und 64 Milliarden US-Dollar in Aussicht. Analysten hatten im Durchschnitt mit rund 63 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Milliardeninvestitionen in KI gehen weiter

Bei der Prognose für die Investitionen in KI-Infrastruktur hob Meta lediglich das untere Ende der Spanne von 125 auf 130 Milliarden US-Dollar an. Die erwartete Obergrenze der Kapitalinvestitionen blieb unverändert bei 145 Milliarden US-Dollar. Im Jahr 2025 investierte der Konzern dafür rund 72 Milliarden US-Dollar.

Meta-Chef Mark Zuckerberg verfolgt das Ziel, Rivalen wie den ChatGPT-Entwickler OpenAI, Alphabet und Elon Musks KI-Unternehmen xAI im Bereich Künstliche Intelligenz zu überflügeln. Dafür ist er bereit, viele Milliarden Dollar zu investieren - selbst auf die Gefahr hin, zu viele Rechenzentrumskapazitäten aufzubauen. Einige Experten und Anleger bezweifeln allerdings, dass sich diese Ausgaben langfristig auszahlen werden.

Werbegeschäft finanziert den KI-Ausbau

Die hohen Investitionen werden weiterhin vom boomenden Werbegeschäft getragen. Im vergangenen Quartal steigerte Meta den Umsatz im Jahresvergleich um 28 Prozent auf 60,8 Milliarden US-Dollar. Unter dem Strich erzielte der Konzern einen Gewinn von 15,85 Milliarden US-Dollar und damit 14 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Nutzerbasis wächst weiter

Auf mindestens eine Meta-App griffen zuletzt 3,6 Milliarden Nutzer zu. Drei Monate zuvor waren es noch 3,56 Milliarden gewesen. Zum Konzern gehören neben Facebook auch der Chatdienst WhatsApp , die Foto- und Videoplattform Instagram sowie Threads, eine Alternative zum Kurznachrichtendienst X.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.at mit Material von dpa-AFX