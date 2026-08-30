The Market Aktie

The Market für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037

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30.08.2026 16:15:00

Meta Stock Looks Undervalued. Is the Market Missing Something?

In this video, I will cover Meta (NASDAQ: META) and explain why I believe it remains significantly undervalued despite ongoing legal issues. Watch the short video to learn more, consider subscribing, and click the special offer link below.*Stock prices used were from the trading day of Aug. 19, 2026. The video was published on Aug. 19, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
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