KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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30.07.2026 08:23:00
Metas KI-Wette überschattet starkes Werbegeschäft
Metas Werbegeschäft boomt, doch der milliardenschwere KI-Ausbau und die ungewissen Geschäftsaussichten machen Anleger zunehmend nervös.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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