Methode Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Methode Electronics lud am 02.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Methode Electronics ein Ergebnis je Aktie von -0,290 USD vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 265,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 240,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at