|
04.09.2026 06:31:29
Methode Electronics öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Methode Electronics lud am 02.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,32 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Methode Electronics ein Ergebnis je Aktie von -0,290 USD vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 265,4 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 240,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX freundlich -- DAX in Grün -- Wall Street schwächer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigt sich vor dem Wochenende mit Gewinnen, der deutsche Leitindex bewegt sich ebenso leicht aufwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit Abgaben. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.