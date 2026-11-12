Ceconomy St. Aktie
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
|
12.11.2026 08:33:26
Metro Bank puts itself up for sale
Move comes after lender launched third redundancy round in three years in JanuaryWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ceconomy St.
Analysen zu Ceconomy St.
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|12.08.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|31.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|17.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|16.07.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|15.05.25
|Ceconomy St. Add
|Baader Bank
|04.09.25
|Ceconomy St. Sell
|Warburg Research
|18.12.24
|Ceconomy St. Hold
|Warburg Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Ceconomy St.
|4,55
|-0,33%
|METRO (St.)
|5,30
|-0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter -- DAX wenig bewegt -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gibt im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. Die US-Börsen verbuchen Verluste. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.