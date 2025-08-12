Ceconomy St. Aktie

4,45EUR 0,01EUR 0,23%
Ceconomy St. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503

12.08.2025 12:34:56

Ceconomy St Add

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy angesichts eines Übernahmeangebots der chinesischen JD.com von 4,40 auf 4,60 Euro angepasst und die Einstufung auf "Add" belassen. Er rechne damit, dass der Deal durchgeht, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal sich der Kaufinteressent bereits knapp ein Drittel der Ceconomy-Aktien gesichert habe./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ceconomy St. Add
Unternehmen:
Ceconomy St. 		Analyst:
Baader Bank 		Kursziel:
4,60 €
Rating jetzt:
Add 		Kurs*:
4,45 € 		Abst. Kursziel*:
3,25%
Rating update:
Add 		Kurs aktuell:
4,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,49%
Analyst Name::
Volker Bosse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

