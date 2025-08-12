Ceconomy St. Aktie
|4,45EUR
|0,01EUR
|0,23%
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
Ceconomy St Add
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy angesichts eines Übernahmeangebots der chinesischen JD.com von 4,40 auf 4,60 Euro angepasst und die Einstufung auf "Add" belassen. Er rechne damit, dass der Deal durchgeht, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal sich der Kaufinteressent bereits knapp ein Drittel der Ceconomy-Aktien gesichert habe./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:43 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ceconomy St. Add
|
Unternehmen:
Ceconomy St.
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
4,60 €
|
Rating jetzt:
Add
|
Kurs*:
4,45 €
|
Abst. Kursziel*:
3,25%
|
Rating update:
Add
|
Kurs aktuell:
4,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,49%
|
Analyst Name::
Volker Bosse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ceconomy St.mehr Nachrichten
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX startet mit Gewinnen (finanzen.at)
|
05.08.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: Anleger lassen SDAX am Nachmittag steigen (finanzen.at)
|
05.08.25
|EQS-PVR: CECONOMY AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
05.08.25
|Optimismus in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
01.08.25
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX verliert (finanzen.at)
|
01.08.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX liegt mittags im Minus (finanzen.at)
|
31.07.25
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
31.07.25
|Handel in Frankfurt: So steht der SDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)