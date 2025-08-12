MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat das Kursziel für Ceconomy angesichts eines Übernahmeangebots der chinesischen JD.com von 4,40 auf 4,60 Euro angepasst und die Einstufung auf "Add" belassen. Er rechne damit, dass der Deal durchgeht, schrieb Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zumal sich der Kaufinteressent bereits knapp ein Drittel der Ceconomy-Aktien gesichert habe./rob/bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 11:43 / CEST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.