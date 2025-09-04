Ceconomy St. Aktie
|4,44EUR
|0,03EUR
|0,68%
WKN: 725750 / ISIN: DE0007257503
Ceconomy St Sell
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für die Aktien von Ceconomy zwar von 3,00 auf das Niveau der Übernahmeofferte von 4,60 Euro angehoben, die Papiere aber von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Analyst Thilo Kleibauer rät am Donnerstag, das Angebot entweder anzunehmen oder aber die Papiere zu verkaufen. Die Offerte von JD.com genieße breite Zustimmung und sei strategisch sinnvoll./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ceconomy St. Sell
|
Unternehmen:
Ceconomy St.
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4,60 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
4,42 €
|
Abst. Kursziel*:
4,07%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
4,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,60%
|
Analyst Name::
Thilo Kleibauer
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Ceconomy St.
|4,44
|0,68%
