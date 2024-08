Metzler-Kaufempfehlung katapultiert Henkel-Aktie unter DAX-Favoriten

Eine Kaufempfehlung des Bankhauses Metzler nahmen Anleger zum Anlass für Käufe. Am Vormittag bewegte sich der Kurs des Konsumgüterkonzerns 0,9 Prozent höher bei 78,50 Euro. Damit gehörten sie im DAX mit dem Chipkonzern Infineon zur Spitzengruppe. In der Spitze hatten sie sogar 1,3 Prozent zugelegt und dabei die 21-Tage-Linie getestet, die bei 78,77 Euro verläuft.

Das Bankhaus Metzler hat Henkel am Dienstag von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 87 auf 93 Euro angehoben. Analyst Thomas Schulte-Vorwick sprach in seiner Studie von einer attraktiven Kaufgelegenheit. Der Kurs des Unternehmens war im Juni mit 85,74 Euro auf ein Hoch seit 2021 gestiegen, danach aber um bis zu elf Prozent zurückgefallen. Der Experte erwähnte in seiner Studie sein gestärktes Vertrauen in die weitere Verbesserung der Profitabilität.

