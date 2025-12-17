Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
|
17.12.2025 22:46:38
Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an
BOISE (dpa-AFX) - Der US-Speicherchipspezialist Micron (Micron Technology) Technology hat mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Der Konzern erwartet im Quartal bis Ende Februar einen Umsatz zwischen 18,3 und 19,1 Milliarden US-Dollar, wie er am Mittwochabend in Boise (Idaho) mitteilte. Analysten hatten im Schnitt mit 14,4 Milliarden Dollar gerechnet. Auch im Rest des Geschäftsjahres soll es laut dem Management mit Schwung weitergehen. Micron verwies auf die Bedürfnisse der Kunden beim laufenden Ausbau von KI-Rechenzentren. Micron bietet vor allem Arbeitsspeicher- und Festspeicherchips an. Die Aktie zog nachbörslich um zuletzt noch 3,4 Prozent an, nachdem KI-Bewertungsskepsis im regulären Handel viele Tech-Werte belastet hatte./menmis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Micron Technology Inc.mehr Nachrichten
|
22:46
|Speicherchiphersteller Micron mit rosigem Ausblick - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
18:01
|Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12:38
|MARKT USA/Wall Street vor Aufschlägen - Hoffnung auf Zinssenkungen (Dow Jones)
|
16.12.25
|S&P 500-Titel Micron Technology-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Micron Technology-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
12.12.25