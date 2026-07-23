Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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23.07.2026 09:01:00
Microsoft-Alternative: openDesk tauglich für den Ernstfall
Die Deutsche Rentenversicherung und die Bundesagentur für Arbeit haben openDesk als Notfallarbeitsplatz getestet und für tauglich befunden. Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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