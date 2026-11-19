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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Microsoft nach einem Treffen mit einem führenden KI-Manager mit einem Kursziel von 625 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Entwicklung wettbewerbsfähiger KI-Produkte erfordere zunehmend eine Arbeitsweise, die der eines KI-Forschungslabors ähnelt ? mit erheblichen Token-Budgets für Entwickler, schnellem Experimentieren, laborähnlichen Engineering-Strukturen sowie Entwicklern, die sowohl modell- als auch infrastrukturorientiert arbeiten, schrieb Samik Chatterjee in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 18:22 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Overweight
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
$ 625,00
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
$ 508,29
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Abst. Kursziel*:
22,96%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
$ 508,29
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Abst. Kursziel aktuell:
22,96%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
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KGV*:
-
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