Microsoft Aktie
|446,80EUR
|-8,30EUR
|-1,82%
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
Microsoft Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Microsoft auf "Outperform" mit einem Kursziel von 640 US-Dollar belassen. Auf seiner jährlichen Leitkonferenz "ignite" habe der Softwareriese seine KI-Strategie auf den Aufbau eines wegweisenden Ökosystems ausgerichtet und eine ganze Reihe neuer Produkte angekündigt, schrieb Rishi Jaluria in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Er sieht sich in seiner Investmentthese eines ganzheitlichen KI-Ansatzes bestätigt./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 14:36 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Microsoft Corp. Outperform
|
Unternehmen:
Microsoft Corp.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 640,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 498,30
|
Abst. Kursziel*:
28,44%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 498,30
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,44%
|
Analyst Name::
Rishi Jaluria
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
19.11.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones klettert zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at)
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19.11.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Microsoft auf 'Overweight' - Ziel 625 Dollar (dpa-AFX)
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19.11.26
|USA: IT-Pannen bei Microsoft, FAA und Apple führen zu Hamsterkäufen (Spiegel Online)
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18.11.26
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
18.11.26
|Schwacher Handel in New York: So steht der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Microsoft Outperform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp.
|447,75
|-1,62%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|19.11.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|19.11.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Polytec add
|Baader Bank
|19.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research