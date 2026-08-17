Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
|
17.08.2026 14:03:21
Middle East updates: Kushner meets Netanyahu in Jerusalem
The meeting comes amid a stalled post-war Gaza plan and after an Israeli minister called for more Palestinians to be killed in the enclave. Meanwhile, Iran says it is finalizing a deal with Oman on the Strait of Hormuz.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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